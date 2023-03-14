سامي النجعي: الخسارة من الاتحاد جعلتنا نستفيق

علق سامي النجعي نجم نادي النصر على تأهل فريقه لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي أبها بنتيجة 3-1 في دور ربع النهائي اليوم.

وقال النجعي في تصريحات لـ قناة SSC : “الخسارة من الاتحاد جعلتنا نستفيق في لقاء أبها، الحمدلله على هدفي في أول 10 ثوان من مباراة أبها، هذا بفضل الله ودعاء الوالدين ومجهود زملائي”.

وأضاف النجعي: ” من المهم لنا التركيز في المرحلة المقبلة، وأشعر الآن بالسعادة”.

وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث لأصفر الرياض بالدقيقة الـ الخمسين مع بداية الشوط، ثم قلص اللاعب عبدالفتاح آدم الفارق لأبها بالهدف الأول في الدقيقة السبعين.

وسيواجه أصفر الرياض، فريق الوحدة في نصف نهائي كأس الملك، بعد تأهل الوحدة من دور الثمانية على حساب فريق الباطن، بعد الفوز عليه اليوم بنتيجة ثنائية مقابل هدف.