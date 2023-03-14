سامي النجعي يُسجل أسرع هدف في كأس الملك

نجح اللاعب سامي النجعي في إحراز أسرع هدف في بطولة كأس الملك في الموسم الحالي، وذلك بعد أن سجله في أول 10 ثوان في شباك أبها من انطلاقة المباراة في دور ربع النهائي اليوم.

سامي النجعي يسجل الهدف الأول لـ النصر في شباك أبها في أول 10 ثوان من بداية المباراة#المواطن_الرياضي #النصر_أبها #كأس_الملك pic.twitter.com/ZhlO2XlWM8 — المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 14, 2023

أسرع هدف من سامي النجعي

وتلقى النجعي تمريرة متقنة من سلطان الغنام ليسجلها الأول في شباك نادي أبها بعد مرور 10 ثوان ليكون أسرع هدف في البطولة بالموسم الحالي.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، محمد مران، سامي النجعي، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي أبها فجاء مكونًا من: ” ديفيس إيباسي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعد ناطق، أوروش ماتيتش، زكريا سامي، إدريس صديقي، صالح العمري، نواف الصعدي، سعد بقير”.

النصر وأبها

ويدير الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

يذكر أن الفائز من مباراة الوحدة والباطن، سوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.