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سجله في أول 10 ثوان في مباراة أبها

سامي النجعي يُسجل أسرع هدف في كأس الملك

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
سامي النجعي يُسجل أسرع هدف في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب سامي النجعي في إحراز أسرع هدف في بطولة كأس الملك في الموسم الحالي، وذلك بعد أن سجله في أول 10 ثوان في شباك أبها من انطلاقة المباراة في دور ربع النهائي اليوم.

أسرع هدف من سامي النجعي

وتلقى النجعي تمريرة متقنة من سلطان الغنام ليسجلها الأول في شباك نادي أبها بعد مرور 10 ثوان ليكون أسرع هدف في البطولة بالموسم الحالي.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، محمد مران، سامي النجعي، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي أبها فجاء مكونًا من: ” ديفيس إيباسي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعد ناطق، أوروش ماتيتش، زكريا سامي، إدريس صديقي، صالح العمري، نواف الصعدي، سعد بقير”.

سامي النجعي - النصر وأبها - كأس الملك

النصر وأبها 

ويدير الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

يذكر أن الفائز من مباراة الوحدة والباطن، سوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.

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