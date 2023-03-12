سباق الفورمولا يؤجل مباراة الأهلي والفيصلي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل موعد مباراة الأهلي والفيصلي التي كان مقررًا إقامتها السبت المقبل في الجولة الـ26 من دوري يلو؛ بسبب إقامة سباق فورمولا 1 في جدة.

الأهلي والفيصلي

وأعلن حساب الأهلي عبر “تويتر” قبل قليل عن تأجيل المباراة لموعد يُحدد لاحقًا، وذلك بسبب إقامة سباق الفورمولا في مدينة جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري.

وفي مساء اليوم، حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرياض، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي والرياض

ونجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ52 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الراقي.

وأصبح رصيد الرياض بعد الفوز 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة في المركز الأول ويفصله عن الوصيف نادي الحزم نقطتين فقط.