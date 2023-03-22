سببان يدفعان ليونيل ميسي للتفكير في العودة لـ برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سببين يدفعان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتفكير في العودة لنادي برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وذكر راديو كتالونيا الإسباني أن ميسي يملك عدة خيارات منها العودة لصفوف نادي برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي، حيث لا يرغب النجم الأرجنتيني في تجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف الراديو أن ميسي منفتح على العودة إلى برشلونة لسببين وهما رؤيته للوضع الجيد الذي يعيشه الفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بجانب أن عائلته ترغب في العودة مجددًا لمدينة برشلونة بداية من الفترة المقبلة.

جماهير باريس تهاجم ليونيل ميسي

ويعيش ليونيل ميسي فترة صعبة مع نادي باريس سان جيرمان بسبب تراجع مستواه، حيث دائمًا تُطلق جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضده مما جعله يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وبالأمس، قالت صحيفة Sport الكتالونية: إن باريس سان جيرمان سيحاول لمرة أخيرة، إقناع النجم الأرجنتيني بالتجديد والبقاء رغم صعوبة الأمر، وذلك بعد إقصاء سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ الألماني.

باريس يُفكر في التجديد

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن إدارة باريس سان جيرمان لم تيأس وستحاول الجلوس مجددًا مع والد النجم الأرجنتيني لتقديم عرض أخير له للتجديد، حيث سينتهي عقده في صيف عام 2024.

يذكر أن ميسي كان انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني كصفقة انتقال حر، وارتبط أسمه مؤخرًا بالانتقال لنادي الهلال مع بداية الموسم المقبل.