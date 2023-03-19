سبب الإقبال على شراء السلع الغذائية في رمضان

إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي لحظات مؤثرة لشخص يبكي بين أغراض أمه المتوفاة: ريحتك في كل مكان تركي الفيصل عن حضوره نيابة عن اخيه خالد في حفل جائزة الملك فيصل: أصابه الداء العسِر كورونا
علق الباحث في شؤون الاستهلاك عبدالعزيز الخضيري، على زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان، موضحًا أنها عادة سنوية.
فيديو | الباحث في شؤون الاستهلاك عبد العزيز الخضيري: زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان عادة سنوية.. والزيادة تكون في النوع وليس الصنف#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/gCxuvsWJUK
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 19, 2023
وقال الخضيري خلال لقائه على قناة الإخبارية: إن السلع تنتشر كثيرًا في شهر رمضان على الرغم من أن المشترين لا يحتاجون من بعضها إلا 20%.
وتابع: أن سلوك المستهلك يتأثر بالعروض والتخفيضات والأهل والأقارب والمباهاة والتقليد وغيرها من عوامل التأثير.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية، أطلق مبادرة لتخفيضات السلع الرمضانية، بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى- الهايبر ماركت- بجميع مناطق المملكة، تشمل أكثر من 141 منتجًا، ذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتهدف المبادرة إلى توفير احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.