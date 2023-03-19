سبب الإقبال على شراء السلع الغذائية في رمضان

علق الباحث في شؤون الاستهلاك عبدالعزيز الخضيري، على زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان، موضحًا أنها عادة سنوية.

فيديو | الباحث في شؤون الاستهلاك عبد العزيز الخضيري: زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان عادة سنوية.. والزيادة تكون في النوع وليس الصنف#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/gCxuvsWJUK — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 19, 2023

وقال الخضيري خلال لقائه على قناة الإخبارية: إن السلع تنتشر كثيرًا في شهر رمضان على الرغم من أن المشترين لا يحتاجون من بعضها إلا 20%.

وتابع: أن سلوك المستهلك يتأثر بالعروض والتخفيضات والأهل والأقارب والمباهاة والتقليد وغيرها من عوامل التأثير.

تخفيضات السلع الرمضانية

يذكر أن اتحاد الغرف السعودية، أطلق مبادرة لتخفيضات السلع الرمضانية، بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى- الهايبر ماركت- بجميع مناطق المملكة، تشمل أكثر من 141 منتجًا، ذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى توفير احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.