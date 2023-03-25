سبب انتقاد الجماهير لأداء صالح الشهري بعد لقاء فنزويلا

انتقدت فئات عريضة من الجماهير السعودية، اللاعب صالح الشهري وذلك بعد أن شارك في الشوط الثاني من مباراة السعودية وفنزويلا الودية التي أُقيمت أمس الجمعة.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قرر الدفع باللاعب الشهري ليكون بديلًا للاعب عبدالرحمن غريب.

غريب أفضل من صالح الشهري

وتوجهت الجماهير باللوم للمدرب رينارد، بسبب دفعه للشهري بدلًا من عبدالرحمن غريب، حيث قالوا بأن غريب كان أفضل فنيًّا وكان منشطًا لهجوم المنتخب السعودي عكس الشهري الذي لم يُظهر فاعلية هجومية على مرمى المنتخب الفنزويلي.

وطالبت فئات عريضة من الجماهير، المدرب رينارد بعدم الاعتماد على كل من الشهري وعبدالله الحمدان في المباريات المقبلة للأخضر.

يذكر أن صالح الشهري كان شارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، وسجل هدفًا في شباك منتخب الأرجنتين.