سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي

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كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن سبب تسمية هذا الأسبوع، بأسبوع التساوي.
تعرف على سبب تسمية هذا الأسبوع "أسبوع التساوي".
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/IBUANgyIOR
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 20, 2023
وأكمل مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، الدكتور خالد الزعاق: هذا الأسبوع يسمى التساوي، حيث يتساوى فيه طول الليل مع النهار؛ فكلٌّ منهما مدته 12 ساعة.
وأردف خبير الطقس: وفي نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يزيد على حساب الليل لمدة 3 شهور، ومع دخول شهر ذي الحجة يكون النهار هو الأطول والليل هو الأقصر خلال السنة.
وتابع خالد الزعاق: تنطلق الشمس في رحلة سنوية على شكل بندول، من مدار الجدي إلى مدار السرطان مرورًا على خط الاستواء مرتين خلال السنة.