سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن سبب تسمية هذا الأسبوع، بأسبوع التساوي.

أسبوع التساوي

وأكمل مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، الدكتور خالد الزعاق: هذا الأسبوع يسمى التساوي، حيث يتساوى فيه طول الليل مع النهار؛ فكلٌّ منهما مدته 12 ساعة.

وأردف خبير الطقس: وفي نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يزيد على حساب الليل لمدة 3 شهور، ومع دخول شهر ذي الحجة يكون النهار هو الأطول والليل هو الأقصر خلال السنة.

وتابع خالد الزعاق: تنطلق الشمس في رحلة سنوية على شكل بندول، من مدار الجدي إلى مدار السرطان مرورًا على خط الاستواء مرتين خلال السنة.