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بعد تألقه في مونديال 2022

سبب عدم انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
سبب عدم انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم النصر السابق، نور الدين أمرابط، شقيق نجم فيورنتينا الإيطالي، سفيان أمرابط، كواليس الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تألق سفيان أمرابط بالمونديال

وخطف سفيان أمرابط صاحب الـ26 عامًا، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.

سفيان مرابط في كأس العالم
أمرابط – المصدر @fifaworldcup_ar

3 أندية حاولت ضم أمرابط

وقال نور الدين أمرابط، خلال تصريحاته لشبكة ESPN العالمية: “كان هناك الكثير من الاهتمام، وسفيان أراد الانتقال لناد كبير، وتلقى عروضًا من أندية كبرى في إنجلترا، كانت مستعدة لدفع رسوم انتقال كبيرة”.

وتابع: “يمكنني تسمية 3 أندية كانت صاحبة حظوظ قوية جدًا في ضم سفيان أمرابط، حيث تقدم مانشستر يونايتد بعرض في آخر يومين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن تم رفض العرض، لأن فيورنتينا لم يرد ذلك”.

سفيان أمرابط
أمرابط

وأضاف: “جاء أيضًا برشلونة بعرض لضم سفيان أمرابط قبل يومين أو ثلاثة من نهاية سوق الانتقالات، لكن بسبب المشاكل المالية لم يتمكنوا من وضع خيار شراء إلزامي، والعرض الثالث كان من تشيلسي”.

وأردف: “برشلونة كان على استعداد لدفع رسوم إعارة جيدة، وكان سفيان يأمل الانتقال للبارسا، لكن فيورنتينا رفض تمامًا، وقالوا له إنه أحد أهم لاعبي الفريق ولن يسمحوا برحيله، وعليه تأجيل الحديث إلى سوق الانتقالات الصيفية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “حين يصلك عرض من برشلونة، فأنت تريد فقط الانتقال، وإذا لم يشترك برشلونة فسيتعاقد معك نادٍ آخر، وفيورنتينا سيحصل على المال بأي حال”.

سفيان مرابط
سفيان أمرابط – المصدر @CAF_Online
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