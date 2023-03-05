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ضمن منافسات الجولة الـ19

سبب غياب رونالدو عن التهديف ضد الباطن

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
سبب غياب رونالدو عن التهديف ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التهديف خلال مواجهة الباطن الأخيرة.

سرور يعلق على عدم تسجيل رونالدو

وكان النصر قد واجه الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بالدقائق الأخيرة بنتيجة 3-1.

وعلق سرور عبر “تويتر”، اليوم الأحد، قائلًا: “عدم تسجيل رونالدو أي هدف أمام الباطن يرجع لعدم وجود من يجهز ويصنع له أي كرة وهذا مؤسف، عندنا أفضل مهاجم في التاريخ ويصعب علينا تقشير الكرة له بالطريقة اللي تريحه وتعجبه!”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

وشهدت تغريدة سرور تفاعلًا كبيرًا، وقالت نصراوية: “وجود رونالدو منفعة، بكلتا الحالتين: إما يُصنع له ويسجل، وإما يشغل ثلاث مدافعين بمراقبته ويفتح الباب لزملائه و يسجلون.. كلها طرب”.

وكتب فوزان الفوزان: “يحتاج النصر صانع لعب متميز”، وعلق آخر قائلًا: “لم يسجل رونالدو أي هدف بالرأس مع أنه أفضل من يضرب بالرأس، وذلك لعدم وجود صانع له على الأطراف”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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