فسر باحث الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، سبب مقولة مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان.

المطر خلال هذه الأيام :

يطيل فترة أخضرار الربيع وينبت الربيع الصيفي

ويسميه أهل الحجاز بمطر الروايح وأهل نجد بالمراويح وأهل الخليج بالسرايات

والبادية يسمونه بالسماك نسبة إلى نجم السماك

فيقولون مطر السماك يسمك الأرض أي يسمدها فيكون الربيع ذا خضرة فائقة

pic.twitter.com/1ThKUSjknz — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 30, 2023

وقال الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية: إن الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية يسمى بإبريل وهو أحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يومًا يسمى بالعراق وبلاد الشام بنيسان.

باكورة الربيع

وتابع: نيسان كلمة سومرية تعني الباكورة أي أنه يأتي في باكورة الربيع ومع تقهر الزمن أصبح يأتي في عز الربيع ويتزامن ذلك مع موسم صياح النبات.

واستطرد: إبريل كلمه مشتقة من اللاتينية إبريالز وتعني التفتح فهو موسم تتفتح فيه جميع أنواع النباتات ومطره منبت للربيع الصيفي، وأهلنا الأولون- الله يرحمهم- بالشام يقولون: مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان.

مطر السماك

من جانب آخر، علق الزعاق على الفيديو عبر تغريدة بموقع تويتر، قائلًا: المطر خلال هذه الأيام يطيل فترة اخضرار الربيع وينبت الربيع الصيفي، ويسميه أهل الحجاز بمطر الروايح وأهل نجد بالمراويح وأهل الخليج بالسرايات، والبادية يسمونه بالسماك نسبة إلى نجم السماك، فيقولون مطر السماك يسمك الأرض أي يسمدها فيكون الربيع ذا خضرة فائقة.