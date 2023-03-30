Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المطر خلال هذه الأيام يطيل فترة اخضرار الربيع

سبب مقولة مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
سبب مقولة مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فسر باحث الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، سبب مقولة مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان.

وقال الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية: إن الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية يسمى بإبريل وهو أحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يومًا يسمى بالعراق وبلاد الشام بنيسان.

باكورة الربيع

وتابع: نيسان كلمة سومرية تعني الباكورة أي أنه يأتي في باكورة الربيع ومع تقهر الزمن أصبح يأتي في عز الربيع ويتزامن ذلك مع موسم صياح النبات.

واستطرد: إبريل كلمه مشتقة من اللاتينية إبريالز وتعني التفتح فهو موسم تتفتح فيه جميع أنواع النباتات ومطره منبت للربيع الصيفي، وأهلنا الأولون- الله يرحمهم- بالشام يقولون: مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان.

مطر السماك

من جانب آخر، علق الزعاق على الفيديو عبر تغريدة بموقع تويتر، قائلًا: المطر خلال هذه الأيام يطيل فترة اخضرار الربيع وينبت الربيع الصيفي، ويسميه أهل الحجاز بمطر الروايح وأهل نجد بالمراويح وأهل الخليج بالسرايات، والبادية يسمونه بالسماك نسبة إلى نجم السماك، فيقولون مطر السماك يسمك الأرض أي يسمدها فيكون الربيع ذا خضرة فائقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم