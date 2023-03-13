Icon

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية Icon جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة من الرياض في دوري يلو أمس

سبب هجوم جماهير الأهلي على يوسف عنبر

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
سبب هجوم جماهير الأهلي على يوسف عنبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي انتقادات قوية ضد يوسف عنبر المستشار الفني لـ الأهلي، وذلك بعد الخسارة من نادي الرياض بنتيجة 2/ 0 في دوري يلو أمس الأحد.

تصرف يوسف عنبر

وظهر عنبر في أكثر من لقطة في مباراة الرياض وهو يعطي تعليمات للاعبي الأهلي، مما جعل الجماهير تتساءل عن هوية المدرب الذي يدرب الفريق الكروي الأول إذا كان عنبر أو المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وطالبت جماهير الأهلي، إدارة النادي برئاسة وليد معاذ بالتدخل، ومعرفة دور يوسف عنبر مع الفريق الكروي الأول.

وطلبت الجماهير كذلك من إدارة وليد معاذ، الاستغناء عن خدمات كل من عنبر ونايف القاضي وكامل الموسى لكي يسير الفريق على المسار الصحيح.

يوسف عنبر في الأهلي

ملخص مباراة الأهلي ضد الرياض 

وفي مباراة الأهلي ضد الرياض، نجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ52 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الراقي.

وأصبح رصيد الرياض بعد الفوز 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة في المركز الأول ويفصله عن الوصيف نادي الحزم نقطتين فقط.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة