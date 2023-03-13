سبب هجوم جماهير الأهلي على يوسف عنبر

وجهت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي انتقادات قوية ضد يوسف عنبر المستشار الفني لـ الأهلي، وذلك بعد الخسارة من نادي الرياض بنتيجة 2/ 0 في دوري يلو أمس الأحد.

تصرف يوسف عنبر

وظهر عنبر في أكثر من لقطة في مباراة الرياض وهو يعطي تعليمات للاعبي الأهلي، مما جعل الجماهير تتساءل عن هوية المدرب الذي يدرب الفريق الكروي الأول إذا كان عنبر أو المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وطالبت جماهير الأهلي، إدارة النادي برئاسة وليد معاذ بالتدخل، ومعرفة دور يوسف عنبر مع الفريق الكروي الأول.

وطلبت الجماهير كذلك من إدارة وليد معاذ، الاستغناء عن خدمات كل من عنبر ونايف القاضي وكامل الموسى لكي يسير الفريق على المسار الصحيح.

ملخص مباراة الأهلي ضد الرياض

وفي مباراة الأهلي ضد الرياض، نجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ52 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الراقي.

وأصبح رصيد الرياض بعد الفوز 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة في المركز الأول ويفصله عن الوصيف نادي الحزم نقطتين فقط.