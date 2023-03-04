سجل مميز لـ الشباب ضد العدالة

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ينتظر الجمهور مباراة الشباب ضد العدالة في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط للتقدم في الترتيب.
ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد العدالة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.
وتُعد مباراة الشباب ضد العدالة اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحافظ الليوث على نظافة الشباك في المواجهات السابقة، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة إجمالية 6-0.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة نتائجه المميزة، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاستمرار في الضغط على النصر والاتحاد، أملًا في تعثرهما وخطف الصدارة.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تفادي الهبوط هذا الموسم.