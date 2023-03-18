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سجل مميز لـ الهلال ضد الاتفاق

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
سجل مميز لـ الهلال ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز؛ والتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال ضد الاتفاق

ويلعب الهلال ضد الاتفاق عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تفوق الهلال في المواجهات السابقة

وسبق أن لعب الهلال ضد الاتفاق 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وفاز فارس الدهاء مرتين، وتعادلا 6 مرات.

الهلال ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 53 هدفًا في شباك الاتفاق خلال المواجهات السابقة، فيما اهتزت شباك الأزرق 20 مرة، ما يمنح لاعبي الزعيم دفعة معنوية لمواصلة التألق، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز في مواجهة الهلال ضد الاتفاق، وتقليل الفارق مع المنافسين، ويطمح في تعثرهم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq
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