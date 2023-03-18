سجل مميز لـ الهلال ضد الاتفاق

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز؛ والتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال ضد الاتفاق

ويلعب الهلال ضد الاتفاق عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

تفوق الهلال في المواجهات السابقة

وسبق أن لعب الهلال ضد الاتفاق 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وفاز فارس الدهاء مرتين، وتعادلا 6 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 53 هدفًا في شباك الاتفاق خلال المواجهات السابقة، فيما اهتزت شباك الأزرق 20 مرة، ما يمنح لاعبي الزعيم دفعة معنوية لمواصلة التألق، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز في مواجهة الهلال ضد الاتفاق، وتقليل الفارق مع المنافسين، ويطمح في تعثرهم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.