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سجل مميز لـ الهلال ضد الفتح

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
سجل مميز لـ الهلال ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الزعيم لتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الفتح اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة الهلال ضد الفتح

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، مباراة الهلال ضد الفتح، المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

تاريخ مواجهات الفريقين

وتُعد مباراة الهلال ضد الفتح اليوم هي المواجهة الـ28 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، مقابل 3 انتصارات للنموذجي، وتعادلا مثلهم.

الفتح والهلال - الهلال ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ولم يُسجل الفريقان في مواجهاتهما المباشرة أهدافًا من خارج منطقة الجزاء، منذ هدف نجم الزعيم السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو في أكتوبر عام 2019.

ويُعد الزعيم الأكثر تسجيلًا للأهداف بالقدم اليمنى في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 22 هدفًا، فيما يتصدر النموذجي قائمة الأكثر إحرازًا للأهداف خلال الربع ساعة الأولى من المباريات بـ7 أهداف، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفتح.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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