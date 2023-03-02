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أحدثت عاهة مستديمة للطفل

سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكمًا بالسجن المشدد 13 عامًا لمعيدة جامعية؛ لإدانتها بتعذيب ابنها وإجباره على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد؛ ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، أدانت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية المتهمة (إ. س. ع. م)، 29 عامًا، التي تعمل معيدة جامعية، بإحداث إصابات بجسد طفلها المجني عليه “محمد أ. س” 9 سنوات، بالاعتداء عليه بخرطوم ومياه مغلية؛ ما تسبب بفقد مساحة كبيرة من فروة الرأس.

إضافة إلى احتجاز الطفل، ما عرض حياته للخطر كونها إحدى أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد.

وأدينت المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر وغرامة 100 ألف جنيه (3265 دولارًا)، و3 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لنجلها.

استغلاله في التسول

وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، أن المتهمة استعملت القوة والعنف والتهديد لطفلها البالغ من العمر 9 سنوات، بقصد استغلاله في أعمال التسول بالطرق العامة.

كما جاء في أمر الإحالة، إحداث الأم المتهمة إصابة الطفل المجني عليه “محمد أ. س” عمدًا مع سبق الإصرار وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيمن، وقد تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

واحتجزت المتهمة المجني عليه الطفل بغير حق وعذبته بالكلمات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وعرضت طفلها للخطر بأن تسببت عمدًا بوجوده في حالة تهديد، لتحيلها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم.

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