Icon

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين Icon السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا Icon شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين Icon غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا Icon موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة Icon 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة Icon سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات Icon سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا Icon 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا Icon 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أجرى 20 عملية جراحية تتعلق بابتلاع المعادن

سجين يكلف ولاية شيكاغو 2 مليون دولار بسبب تصرف أحمق

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
سجين يكلف ولاية شيكاغو 2 مليون دولار بسبب تصرف أحمق
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

حُكم على لامونت كاثي، 25 عامًا، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إقراره بالذنب في جريمة سرقة سيارة مازيراتي من أحد مهندسي شركة Google بجانب تهمتين تتعلقان بسرقة الهوية، ويبدو أنه كان غير راضٍ عن الحكم، إذ قرر أن يقوم بخطوة انتقامية حمقاء من شأنها أن تكلف سجن الولاية مبلغًا باهظًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه عندما عاد المهندس إلى منزله بعد تمرين اليوغا، لاحظ أن مفاتيحه ومحفظته وهاتفه مفقودة وأن سيارته لم تعد في موقف السيارات، والتقطت لقطات المراقبة كاثي وهو يغادر في مازيراتي، حيث انطلق نحو متجر لإنفاق 2399 دولارًا على جهازي آيباد باستخدام بطاقات ائتمان الضحية.

سجين يكلف ولاية شيكاغو 2 مليون دولار بسبب تصرف أحمق

المتهم أكل الزنزانة

وبعد قضاء عدة شهور في السجن، دخل كاثي إلى المستشفى لتلقي العلاج من ابتلاع جسم غريب، حيث ورد أنه كلف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني دولار من الفواتير الطبية عن طريق أكل قطع من الزنزانة.

وأجرى الجاني أكثر من 20 عملية جراحية تتعلق بابتلاع المعادن، بما في ذلك البراغي والمسامير، حيث بدأ في ابتلاع الأشياء المعدنية بعد فشل تخفيف الحكم.

وقالت كارا سميث، المديرة التنفيذية لـ سجن المقاطعة: إنه يأكل الزنزانة حرفيًا، لقد كانت حالة حزينة ومحبطة للغاية.

سجين يكلف ولاية شيكاغو 2 مليون دولار بسبب تصرف أحمق

سنوات مراهقة صعبة

قبل سجنه، كان كاثي مسجلاً في مدرسة ثانوية بديلة وقال محاموه ووالدته في ذلك الوقت إنه بحاجة ماسة إلى علاج نفسي، وكان يعاني من مشاكل في سنوات مراهقته، وتم القبض عليه أكثر من اثنتي عشرة مرة لكن أيًا من هذه الاعتقالات لم يؤد إلى إدانته.

سجين يكلف ولاية شيكاغو 2 مليون دولار بسبب تصرف أحمق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
المجتمع

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك...

المجتمع
تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39%
السعودية اليوم

تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن وخططها المستقبلية
السعودية اليوم

أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن...

السعودية اليوم
موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الرياضة
أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى صباح الغد
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

العالم
كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل...

الرياضة