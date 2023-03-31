سجين يكلف ولاية شيكاغو 2 مليون دولار بسبب تصرف أحمق

حُكم على لامونت كاثي، 25 عامًا، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إقراره بالذنب في جريمة سرقة سيارة مازيراتي من أحد مهندسي شركة Google بجانب تهمتين تتعلقان بسرقة الهوية، ويبدو أنه كان غير راضٍ عن الحكم، إذ قرر أن يقوم بخطوة انتقامية حمقاء من شأنها أن تكلف سجن الولاية مبلغًا باهظًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه عندما عاد المهندس إلى منزله بعد تمرين اليوغا، لاحظ أن مفاتيحه ومحفظته وهاتفه مفقودة وأن سيارته لم تعد في موقف السيارات، والتقطت لقطات المراقبة كاثي وهو يغادر في مازيراتي، حيث انطلق نحو متجر لإنفاق 2399 دولارًا على جهازي آيباد باستخدام بطاقات ائتمان الضحية.

المتهم أكل الزنزانة

وبعد قضاء عدة شهور في السجن، دخل كاثي إلى المستشفى لتلقي العلاج من ابتلاع جسم غريب، حيث ورد أنه كلف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني دولار من الفواتير الطبية عن طريق أكل قطع من الزنزانة.

وأجرى الجاني أكثر من 20 عملية جراحية تتعلق بابتلاع المعادن، بما في ذلك البراغي والمسامير، حيث بدأ في ابتلاع الأشياء المعدنية بعد فشل تخفيف الحكم.

وقالت كارا سميث، المديرة التنفيذية لـ سجن المقاطعة: إنه يأكل الزنزانة حرفيًا، لقد كانت حالة حزينة ومحبطة للغاية.

سنوات مراهقة صعبة

قبل سجنه، كان كاثي مسجلاً في مدرسة ثانوية بديلة وقال محاموه ووالدته في ذلك الوقت إنه بحاجة ماسة إلى علاج نفسي، وكان يعاني من مشاكل في سنوات مراهقته، وتم القبض عليه أكثر من اثنتي عشرة مرة لكن أيًا من هذه الاعتقالات لم يؤد إلى إدانته.