سدايا تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير قسم عمليات الحل. أخصائي إدارة البيانات. محلل اقتصادي أول. مسؤول النظام. محلل اقتصادي. مهندس ذكاء اصطناعي. مهندس AI DevOps. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 مارس 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).