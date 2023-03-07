سرب طيور يتسبب في انفجار محرك طائرة

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اندلع الذعر والفوضى بين ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، متجهة من كوبا إلى ولاية فلوريدا، بعد أن مُلئت الطائرة بالدخان من الداخل، بسبب سرب من الطيور.
Passengers experienced terrifying moments in Southwest flight from Cuba to FLL after birds struck one of the engines which caused it to catch fire and cabin to fill up with smoke. Plane landed back in Havana, Cuba. The airline only reported minor injuries🙏| #ONLYinDADE pic.twitter.com/KzRdp3gXwC
— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 6, 2023
وبعد وقت قصير من الإقلاع من هافانا، بدأ الدخان يملأ مقصورة الرحلة 3923 بعد أن قيل إن الطيور اصطدمت بأحد محركات الطائرة ومقدمتها، وكان على متن الطائرة بوينغ 737 نحو 147 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، وتمكن الطيار من إعادة الرحلة إلى هافانا بأمان.
وقالت ساوثويست إيرلاينز لصحيفة الغارديان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
في لقطات مرعبة للهواتف المحمولة، تم تسجيلها داخل الطائرة، حاول بعض الركاب صعود الأسقف فوق مقاعدهم لإطلاق أقنعة الأوكسجين الخاصة بهم، حيث غمر الدخان المسافرين القلقين.
وسمع صراخ وتذمر ممزوج بالذعر من البالغين، كما انهمر طفل بالبكاء، بينما ظل الركاب جاهلين بما يجري، ووصف أحد المسافرين سماعه دويًا قبل أن يبدأ الدخان في ملء المقصورة.
بعد أن هبطت الطائرة بسلام في مطار مارتي، شوهد الركاب وهم يستخدمون منزلق الطوارئ للطائرة للنزول، مع انتظار أفراد الطوارئ.