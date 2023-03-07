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مرت على الركاب لحظات من الذعر الشديد

سرب طيور يتسبب في انفجار محرك طائرة

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
سرب طيور يتسبب في انفجار محرك طائرة
المواطن - فريق التحرير

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اندلع الذعر والفوضى بين ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، متجهة من كوبا إلى ولاية فلوريدا، بعد أن مُلئت الطائرة بالدخان من الداخل، بسبب سرب من الطيور.

وبعد وقت قصير من الإقلاع من هافانا، بدأ الدخان يملأ مقصورة الرحلة 3923 بعد أن قيل إن الطيور اصطدمت بأحد محركات الطائرة ومقدمتها، وكان على متن الطائرة بوينغ 737 نحو 147 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، وتمكن الطيار من إعادة الرحلة إلى هافانا بأمان.

وقالت ساوثويست إيرلاينز لصحيفة الغارديان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

لقطات مرعبة

في لقطات مرعبة للهواتف المحمولة، تم تسجيلها داخل الطائرة، حاول بعض الركاب صعود الأسقف فوق مقاعدهم لإطلاق أقنعة الأوكسجين الخاصة بهم، حيث غمر الدخان المسافرين القلقين.

وسمع صراخ وتذمر ممزوج بالذعر من البالغين، كما انهمر طفل بالبكاء، بينما ظل الركاب جاهلين بما يجري، ووصف أحد المسافرين سماعه دويًا قبل أن يبدأ الدخان في ملء المقصورة.

بعد أن هبطت الطائرة بسلام في مطار مارتي، شوهد الركاب وهم يستخدمون منزلق الطوارئ للطائرة للنزول، مع انتظار أفراد الطوارئ.

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