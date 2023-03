سرب طيور يتسبب في انفجار محرك طائرة

اندلع الذعر والفوضى بين ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، متجهة من كوبا إلى ولاية فلوريدا، بعد أن مُلئت الطائرة بالدخان من الداخل، بسبب سرب من الطيور.

Passengers experienced terrifying moments in Southwest flight from Cuba to FLL after birds struck one of the engines which caused it to catch fire and cabin to fill up with smoke. Plane landed back in Havana, Cuba. The airline only reported minor injuries🙏| #ONLYinDADE pic.twitter.com/KzRdp3gXwC

