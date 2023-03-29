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هاجمت أعداد ضخمة منهم حافلة ركاب

سرب نحل يقتل ويصيب العشرات بالسودان

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
سرب نحل يقتل ويصيب العشرات بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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تسبّب هجوم شرس لأسراب النحل الأسود الجبلي على حافلة ركاب، في ولاية الجزيرة بوسط السودان، في مصرع شخص وإصابة العشرات إصابات مختلفة، نُقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هجوم على حافلة

وفي التفاصيل، فُوجئ ركاب حافلة متجهة من مدينة الحصاحيصا إلى منطقة الفقراء، أثناء سير المركبة بالطريق المحاذي لترعة مشروع الجزيرة، بهجوم مباغت لأسراب من النحل الأسود الجبلي بأعداد ضخمة سدت الأفق أمامهم، ودون سابق إنذار انهالت عليهم لسعًا في كل مكان وعلى رأسهم سائق الحافلة، وفقًا للعربية نت.

وأسفرت الحادثة المُروّعة عن مصرع أحد الركاب في الحال، بينما أُصيب العشرات إصابات مختلفة، وقد نقلوا إلى مستشفى الحصاحيصا لتلقي العلاج.

حادثة مأساوية

ووقعت الحادثة المأساوية، نهار الثلاثاء الماضي، وذكر سكان المنطقة أنها المرة الأولى التي تشهد هجومًا لأسراب النحل الأسود الجبلي بتلك الشراسة.

وأفادوا بأن خطر النحل العدواني لا يزال ماثلًا حيث يتحصّن بأعداد ضخمة، إذ يتخذ بيوتا بجزوع الأشجار الباسقة كما هناك خلايا أخرى بتجاويف أعمدة الكهرباء القديمة.

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