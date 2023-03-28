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أهداها له مغامر بريطاني شهير

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة
المواطن - فريق التحرير

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منع فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من تناول الشوكولاتة التي قدمها له مقدم البرامج التلفزيونية المغامر البريطاني الشهير بير غريلز.

الخوف من تسميم الرئيس

وكشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن موظفي مكتب زيلينسكي طلبوا منه ألا يأخذ الشوكولاتة من المذيع التلفزيوني حين التقيا، الشهر الماضي، حيث كان غريلز يصور فيلمًا وثائقيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمني للرئيس الأوكراني خاف من أن يكون المغامر البريطاني يحاول تسميم زيلينسكي. وأوضحت أن فريق زيلينسكي الأمني لم يكن سعيدًا بهذا العرض.

رد المغامر البريطاني

وقال غريلز، البالغ من العمر 48 عامًا، في حوار صحفي إنه فهم السبب، مشيرًا إلى أنه قام بنفس الأمر مع زعماء عالم سابقين، خلال لقائه بهم.

وكان غريلز شارك مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قطعة سلمون، بعدما اصطادها في برية ألاسكا.

زيلينسكي المتواضع

وذكر المغامر الشهير: “كانت محاولة مني لإذابة الجليد خلال اجتماعنا الأول، كان الهدف هو التعرف على زيلينسكي الحقيقي”.

ووصف غريلز زيلينسكي بأنه متواضع حقًا ومركز تمامًا، وأضاف: “كنت أسأل الناس ما رأيكم فيه، كنت أشعر أن أوكرانيا كلها وراءه”.

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