سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة

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منع فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من تناول الشوكولاتة التي قدمها له مقدم البرامج التلفزيونية المغامر البريطاني الشهير بير غريلز.
وكشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن موظفي مكتب زيلينسكي طلبوا منه ألا يأخذ الشوكولاتة من المذيع التلفزيوني حين التقيا، الشهر الماضي، حيث كان غريلز يصور فيلمًا وثائقيًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمني للرئيس الأوكراني خاف من أن يكون المغامر البريطاني يحاول تسميم زيلينسكي. وأوضحت أن فريق زيلينسكي الأمني لم يكن سعيدًا بهذا العرض.
وقال غريلز، البالغ من العمر 48 عامًا، في حوار صحفي إنه فهم السبب، مشيرًا إلى أنه قام بنفس الأمر مع زعماء عالم سابقين، خلال لقائه بهم.
وكان غريلز شارك مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قطعة سلمون، بعدما اصطادها في برية ألاسكا.
وذكر المغامر الشهير: “كانت محاولة مني لإذابة الجليد خلال اجتماعنا الأول، كان الهدف هو التعرف على زيلينسكي الحقيقي”.
ووصف غريلز زيلينسكي بأنه متواضع حقًا ومركز تمامًا، وأضاف: “كنت أسأل الناس ما رأيكم فيه، كنت أشعر أن أوكرانيا كلها وراءه”.