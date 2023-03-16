سطو مسلح في لبنان بوضح النهار

وثق مقطع فيديو متداول، رصد كاميرات مراقبة لعملية سطو على محل للصرافة في بلدة الحازمية اللبنانية في وضح النهار.

وتظهر كاميرات المراقبة، لحظة تنفيذ مسلحين على محل الصرافة، حيث تمكنوا من الفرار وبحوزتهم الأموال أقدم مسلحون على السطو على محل للصرافة في بلدة الحازمية اللبنانية..

وبحسب المعلومات، تمكن السارقون من الفرار وبحوزتهم الأموال.