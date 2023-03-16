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استعدادًا للمشاركة بتصفيات كأس آسيا

سعد الشهري يعلن قائمة الأخضر في بطولة الدوحة الدولية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
سعد الشهري يعلن قائمة الأخضر في بطولة الدوحة الدولية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني سعد الشهري، عن قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، المشاركة في بطولة الدوحة الدولية الشهر الجاري.

الأخضر في بطولة الدوحة الدولية

ويُقيم الأخضر الأولمبي معسكرًا في قطر، تتخلله المشاركة في بطولة الدوحة الدولية خلال الفترة من 19 وحتى 29 مارس، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

ويُشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة سعد الشهري في بطولة الدوحة الدولية، والتي تضم منتخبات قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، تايلاند، وفيتنام.

مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

سعد الشهري يضم 26 لاعبًا

واستدعى سعد الشهري 26 لاعبًا لمعسكر الأخضر الأولمبي، وهم؛ عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حسين الصبياني، زياد الجري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري، مشعل الصبياني، ريان حامد، سعد الموسى ويوسف حقوي.

الأخضر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

كما ضمت القائمة كلاً من؛ عبدالعزيز الفرج، محمد أبو الشامات، زياد الجهني، عوض الناشري، باسل السيالي، فيصل الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، محمد القحطاني، سعد الناصر، حسن العلي، فهد الزبيدي، محمد مران وعبدالله رديف.

قائمة المنتخب السعودي الأولمبي
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT
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