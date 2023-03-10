سعد الناصر يغيب عن التعاون 7 أيام

أعلن نادي التعاون، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، سعد الناصر عن مواجهة الهلال اليوم؛ بسبب معاناته من الإصابة.

إصابة سعد الناصر

ولفت نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سعد الناصر أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 7 أيام.

وشارك سعد الناصر صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي، 9 منهم بشكل أساسي، ونجح في تسجيل هدفين، آخرهم خلال مواجهة العدالة، التي فاز بها سكري القصيم بنتيجة 4/ 1.

مباراة التعاون ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الهلال، بعد قليل، وذلك ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.