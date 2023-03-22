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زيادة مبالغ فيها وليس مميزًا

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

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أثار ارتفاع أسعار إفطار شهر رمضان لعام 1444 هـ في الفنادق بالرياض، جدلًا واسعًا بين رواد موقع “تويتر”، خاصة مع زيادتها لتصل إلى ما يقارب 550 ريالًا للفرد الواحد، إذ أعرب عدد كبير من المغردين عن اندهاشهم من هذه الأسعار، مؤكدين أن الإفطار بالمنزل أفضل لأسباب كثيرة منها النظافة وتجمع العائلة وسط السمر والضحكات.

طعم خاص

وقال الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي جهاد العبيد إن ارتفاع سعر الفطور نظرًا لأن هناك مواطنين يذهبون ويدفعون، مضيفًا “اترك فطورهم لهم وافطر بالبيت أو بمطعم سعره معقول ومناسب، بكل بساطة الإفطار في المطعم ليس سُنة”.

وأضاف آخر “والله قهوة وتمر وشوربة مع دعوة الوالدين قبل الأذان أفضل وأجمل”، ولفت مغرد آخر: “جربت الفطور في أفخم الفنادق والمطاعم ما تساوي شيئًا أمام فطور البيت له طعم خاص وأجواء خاصة جميلة”.

فيما سخر مغرد قائلًا إن هذا السعر يجعله يشتري احتياجات رمضان كلها، ولفت آخر: “فيه ناس لا زالت تروح مطاعم، الله يديم النعمة بس لا أجواء ولا طعم أكل”، مؤكدًا أن حلاوة الفطور تكون في المنزل مع العائلة.

لا شيء مميز

وأشارت مغردة بالقول: “أنا جربت مطاعم داخل وخارج المملكة بصراحة ما في ألذ وأجمل من طبخ البيت وجلسته مع الأهل حتى روحانية الشهر تحسه أجمل وأنت بدولتك وديرتك”.

كما أكد على قولها مغرد آخر مُعلقًا “على كثر سفري بالداخل والخارج فنادق عادية أو ٥ نجوم، جربت الأكل بأغلب الفنادق يعتبر عادي جدًا ولا يوجد به أي شيء مميز يستحق قيمتها المبالغ فيها”.

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