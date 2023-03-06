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تحتضن الدار المؤلفات المبتدئات

سعوديات ينشئن أول دار نشر بطاقم عمل نسائي في المملكة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
سعوديات ينشئن أول دار نشر بطاقم عمل نسائي في المملكة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مجموعة من السيدات عن إنشاء أول دار نشر بطاقم عمل نسائي، في واقعة هي الأولى من نوعها في المملكة، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

كما اتحدت السيدات في إنشاء أول دار نشر رقمية؛ حيث تم تأسيسها قبل 4 أعوام، وتختص بطباعة ونشر الكتب وشراء الحقوق لعدة مؤلفات.

بدورها، قالت نوارة المغربي الشريك المؤسس لدار النشر: يوجد شريكة معي في أمريكا، كانت تحضر لهذا المشروع وأنا في المملكة أعمل على نفس المشروع، فالتقينا وتحدثنا عن الفكرة والمشروع.

الطباعة والنشر

وتحتضن الدار المؤلفات المبتدئات؛ خاصة من كافحن من أجل إصدار كتبهن واكتساب الخبرة في مجال الطباعة والنشر.

من جانبها، لفتت المؤلفة فاطمة البقشي إلى أن سبب لجوئها لهذه الدار، هي أنها نسائية بنسبة 90%؛ حيث المصممات والكاتبات والمحاسبات كلهن نساء.

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