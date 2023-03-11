سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر

غاص شباب في محافظة جدة، بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر احتفالًا بمناسبة يوم العلم الذي يوافق 11 مارس من كل عام.

تجسيد الهوية

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، عددًا من الشباب السعودي الذين حرصوا على ارتداء الزي الوطني والغوص في أعماق البحر الأحمر، احتفالًا وابتهاجًا بيوم العلم والتعبير عن الهوية الوطنية.

مناسبة يوم العلم

واحتفل المواطنون في جميع أنحاء الوطن، بمناسبة يوم العلم السعودي، والتي تعكس ما قامت عليه هذه الدولة وتضحيات الأجداد.

ويتوسط العلم السعودي شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ويعد مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.