سعوديون يقدمون عانية الزواج لصديقهم الباكستاني

وثق مقطع فيديو متداول، حضور عدد من المواطنين حفل زفاف صديقهم الباكستاني، حيث قدموا له “عانية” الزواج.

متداول: سعوديون يحضرون زواج صديقهم الباكستاني ويقدمون له "عانية" الزواج #السعودية pic.twitter.com/Xt0TiEOwNK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 16, 2023

كلمة للعريس

وأظهر الفيديو، أحد المدعوين السعوديين وهو يلقي كلمة في زفاف صديقه الباكستاني “نور”، قائلًا: “جئت تلبية لدعوة نور.. هذا رجل طيب ورجل فزاع وعلومه غانمة، جئنا مُلبين ومباركين.. بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير”.

وبعد ذلك أعلن عن تقديمه العانية له، ليرد له العريس الباكستاني بالقول: “أنتم غاليين وأنتم تاج رؤوسنا أنتم أخواننا”.