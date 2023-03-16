سعوديون يقدمون عانية الزواج لصديقهم الباكستاني

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
وثق مقطع فيديو متداول، حضور عدد من المواطنين حفل زفاف صديقهم الباكستاني، حيث قدموا له “عانية” الزواج.
متداول: سعوديون يحضرون زواج صديقهم الباكستاني ويقدمون له "عانية" الزواج #السعودية pic.twitter.com/Xt0TiEOwNK
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 16, 2023
وأظهر الفيديو، أحد المدعوين السعوديين وهو يلقي كلمة في زفاف صديقه الباكستاني “نور”، قائلًا: “جئت تلبية لدعوة نور.. هذا رجل طيب ورجل فزاع وعلومه غانمة، جئنا مُلبين ومباركين.. بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير”.
وبعد ذلك أعلن عن تقديمه العانية له، ليرد له العريس الباكستاني بالقول: “أنتم غاليين وأنتم تاج رؤوسنا أنتم أخواننا”.