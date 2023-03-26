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بعد أدائه المميز وصوته الشجي

سعودي يقصي مدربًا للأئمة والخطباء في منافسات عطر الكلام

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
سعودي يقصي مدربًا للأئمة والخطباء في منافسات عطر الكلام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الحلقة الرابعة من برنامج “عطر الكلام” المخصص لمنافسات مسابقة القرآن والأذان العالمية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، تنافس السعودي محمد آل الشريف، الذي أدى مجموعة من العروض الصوتية في عدد من دور الأوبرا العربية مع مدرب علوم الأصوات للأئمة والخطباء بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة المتسابق الموريتاني آج أعمر، مما أسهم في وصول التنافس في فئة الأذان لمراحل متقدمة حسمتها لجنة التحكيم لصالح آل الشريف بعد أدائه المميز الذي ساعده على الانتقال للمرحلة التالية.

رسم الجمال

وكان آل الشريف الذي خاض عددًا من تجارب الأداء في دار الأوبرا بسلطنة عمان، إضافة إلى دار الأوبرا المصرية قد استطاع من خلال قدراته الصوتية الفائقة رسم الجمال في أسماع المشاهدين عبر أذانه الشجي الذي تجاوز به منافسه المشارك في مسابقات دولية عدة، منها مسابقة مصر العالمية، ومسابقة الجزائر الدولية، ومسابقات أخرى في موريتانيا وقطر.

المصري يتخطى

وفي مسار التلاوة من حلقة اليوم، تمكن المتخصص في اللغة العربية وعلم القراءات المتسابق المصري أحمد السيد إسماعيل من تخطي منافسه المغربي عبدالباسط عبدالفتاح وراش، حيث امتاز بصوت نقي، ونبرات تجلت في مقام السيكا الذي أتقن أداءه خلال تلاوته التي لامست أسماع متابعي البرنامج الذي يبث يوميًا على شاشة mbc1، ومنصة شاهد الرقمية عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الرياض.

ويعد “عطر الكلام” أكبر برنامج مسابقات للقرآن في مجاله على مستوى العالم، إضافة لكونه أول برنامج يجمع بين منافسات تلاوة القرآن الكريم والأذان، وصاحب أكبر جوائز حيث يزيد مجموع جوائزه عن 12 مليون ريال.

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