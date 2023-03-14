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سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية بأن حساسية الماء أو الشرى المائي نوع نادر من الأرتيكاريا المسببة لظهور الطفح الجلدي بعد لمس الشخص للماء، وأيضًا المطر والثلج والعرق والدموع، وحالات قليلة تكون الحساسية مع الماء المالح فقط، وعادة لا يصيب باطن القدم والأيدي.

أعراض حساسية الماء

وأوضح استشاري الجلدية بالمدينة د.عبدالله أباحسين بأن من أهم الاعراض التي تصيب مرضى حساسية الماء بعد ملامسة المياه بدقائق هي احمرار الجلد على هيئة انتفاخات على بشرة المريض والشعور بالحرقان والحكة، وفي الحالات الشديدة قد يصاحبها صعوبة في البلع وسماع صفير وصعوبة في التنفس، وعندما يجفف الشخص جسمه تتلاشى الأعراض تدريجيًا في مدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، ولا تحدث الحساسية عند شرب الماء لأن الماء لا يلامس الجلد.

وأشار بأن المريض لا يستطيع الامتناع عن الماء نهائيًا، لذا يمكن استخدام بعض الأدوية لتخفيف أعراض الحساسية من الماء ومنها مضادات الهيستامين وهي الخيار الأول لمثل هذه الحالات، و يمكن استخدام بعض الكريمات والمراهم أيضًا التي تعمل كطبقة عازلة بين الجلد والماء وتقلل نسبة التلامس مثل الفازلين، ومن الخيارات المتاحة العلاج بالضوء ودواء أوماليزوماب، كما يمكن إضافة بيكربونات الصوديوم لماء الاستحمام واستخدام مكملات بيتا ألانين.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

 

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