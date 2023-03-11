Icon

أمطار غزيرة على القصيم والجوف Icon تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة Icon الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه في كأس العالم للأندية

سعود عبدالحميد يتلقى هدية من بنزيما

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
سعود عبدالحميد يتلقى هدية من بنزيما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن الهدية التي تلقاها من النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

هدية بنزيما

ونشر سعود عبدالحميد عبر خاصية ” Story ” في حسابه بالإنستجرام صورة لقميص كريم بنزيما نجم ريال مدريد وهو موقع عليه حيث تم إهداؤه إلى نجم نادي الهلال، بسبب تألقه في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير الماضي في المغرب.

وكان سعود عبدالحميد أيضًا تألق في مباراة الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

هدية كريم بنزيما

يذكر أن الهلال كان احتل المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، حيث نجح أزرق الرياض للمرة الأولى في تاريخه، في حصد ميدالية فضية في مشاركته الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي يوم 14 فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.

الملاعب المستضيفة

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج كشف أن مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية ستكون على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة المشعة في جدة.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “بطولة كأس العالم للأندية ستقام على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة في جدة، لأن بقية الملاعب مثل ملعب الملك فهد الدولي والملز وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ستكون مغلقة للصيانة من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2027”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم