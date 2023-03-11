سعود عبدالحميد يتلقى هدية من بنزيما

كشف سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن الهدية التي تلقاها من النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

هدية بنزيما

ونشر سعود عبدالحميد عبر خاصية ” Story ” في حسابه بالإنستجرام صورة لقميص كريم بنزيما نجم ريال مدريد وهو موقع عليه حيث تم إهداؤه إلى نجم نادي الهلال، بسبب تألقه في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير الماضي في المغرب.

وكان سعود عبدالحميد أيضًا تألق في مباراة الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

يذكر أن الهلال كان احتل المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، حيث نجح أزرق الرياض للمرة الأولى في تاريخه، في حصد ميدالية فضية في مشاركته الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي يوم 14 فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.

الملاعب المستضيفة

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج كشف أن مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية ستكون على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة المشعة في جدة.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “بطولة كأس العالم للأندية ستقام على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة في جدة، لأن بقية الملاعب مثل ملعب الملك فهد الدولي والملز وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ستكون مغلقة للصيانة من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2027”.