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عبر منفذ عرعر الحدودي

سفارة المملكة بالعراق: إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
سفارة المملكة بالعراق: إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة لدى العراق، إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات “الترانزيت” عبر منفذ عرعر الحدودي.

تعزيز آفاق التعاون

وأوضحت السفارة، في بيان لها اليوم، أنه انطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، فإنها تعلن إتاحة إصدار خدمة تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات (الترانزيت) عبر سفارات وقنصليات المملكة بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية باتجاه منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.

وتابعت السفارة، أن هذه الخدمة تساهم في وصول شحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر الأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن.

 

 

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