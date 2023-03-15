سفارة المملكة بالعراق: إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات

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أعلنت سفارة المملكة لدى العراق، إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات “الترانزيت” عبر منفذ عرعر الحدودي.
وأوضحت السفارة، في بيان لها اليوم، أنه انطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، فإنها تعلن إتاحة إصدار خدمة تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات (الترانزيت) عبر سفارات وقنصليات المملكة بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية باتجاه منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.
وتابعت السفارة، أن هذه الخدمة تساهم في وصول شحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر الأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن.