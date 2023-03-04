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إشادة بمواقف المملكة الداعمة وإنجازاتها

سفارة المملكة في السودان تحتفل بذكرى يوم التأسيس

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
سفارة المملكة في السودان تحتفل بذكرى يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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نظمت سفارة المملكة لدى السودان، حفلًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ومرور ثلاثة قرون على تأسيس المملكة، حضره عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر أبو بكر حجر، وعدد من المسؤولين السودانيين، والإدارة الأهلية والقوي السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان، وذلك في ضاحية مدينة بحري.

إنجازات كبرى

من جهته، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، عظمة ذكرى يوم التأسيس، مشيرًا الى الإنجازات الكبيرة لملوك المملكة العربية السعودية منذ المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وصولًا للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز البناء والوحدة وصناعة النجاح.

وأوضح أن المسيرة مشرفة بالإنجازات والطموحات، التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها الملك المؤسس، وسار على دربه أبنائه الملوك البررة، وعززها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وشدد السفير السعودي لدى السودان، على متانة وأزلية العلاقات بين المملكة والسودان على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدًا أن المملكة ستظل دائمًا إلى جانب السودان في كل المواقف والأوقات وستستمر في مساعيها، حتى يتجاوز السودان ما يشهده من ظروف استثنائية.

دعم المملكة

من جانبه، أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة للسودان وشعبه، على المستوى الداخلي، وفي كل المنابر الإقليمية والدولية، وبالعلاقات المتميزة والمتطورة بين الخرطوم والرياض في مختلف المجالات.

وأكد الطاهر حجر، خلال كلمته في الاحتفال، تعاظم الدور الرائد الذي تقوم به المملكة اليوم على مستوى العالم، من أجل تحقيق التقدم والسلم على المحيط الإسلامي والعربي، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة التي تنعم بها السعودية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية، تقف على إرث تاريخي تليد، ومكانة عظيمة في قلوب المسلمين بوصفها القبلة، ومهبط الوحي وأرض الرسالات السماوية.

ونقل عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تهانئ وتمنيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والتقدم والازدهار.

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