سفارة المملكة لدى جورجيا تغلق أبوابها الأربعاء

أصدرت سفارة المملكة في جورجيا تنويهًا مهمًا للمواطنين المقيمين، بأن يوم الأربعاء الموافق 8 مارس سيكون إجازة رسمية في جورجيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأضافت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستعاود عملها يوم الخميس الموافق 9 مارس، مشيرة إلى أنه في حال الطوارئ يمكن الاتصال على الرقم 995598033300+.

اليوم العالمي للمرأة

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فيما تحصل النساء في بعض الدول منها روسيا وكوبا والصين على إجازة في هذا اليوم.