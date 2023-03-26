سفيان بوفال يسجل الهدف الأول لـ المغرب ضد البرازيل المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة ولي العهد يصل المدينة المنورة جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل محمد عبده: أخوالي من اليمن وأبوي عسيري إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه !
نجح اللاعب سفيان بوفال في إحراز الهدف الأول لـ منتخب المغرب ضد البرازيل، وذلك خلال اللقاء الودي المقام حاليًا بين الفريقين في مدينة طنجة المغربية.
وتمكن بوفال من إحراز الهدف الأول لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ28، بعد عمل جماعي مميز حيث بدأت الهجمة من عند اللاعب حكيم زياش.
وتُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب مدينة طنجة في المغرب، حيث يأتي اللقاء في إطار توقف مارس الدولي التابع لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وجاء تشكيل المنتخب المغربي صاحب الأرض مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، رومان سايس، حكيم زياش، أوناحي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، بلال الخنوس”.
أما تشكيل منتخب البرازيل فجاء مكونًا من: ” ويفيرتون في حراسة المرمى، إيمرسون، إيدر ميليتاو، إيبانيز، أليكس تيليس، كاسيميرو، أندري، لوكاس باكيتا، رودريغو، فينسيوس جونيور، روني”.