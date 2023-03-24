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ضمن مباريات الجولة الأولى

سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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خسر منتخب إيطاليا ضد إنجلترا مساء الخميس بثنائية مقابل هدف، وذلك في افتتاح مشوار المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ونجح المنتخب الإنجليزي في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من ديكلان رايس والمهاجم هاري كين في الدقيقتين الـ13 والـ45.

إيطاليا ضد إنجلترا

وفي الشوط الثاني، قلص المنتخب الإيطالي الفارق عبر اللاعب ماتيو ريتيجي في الدقيقة الـ57.

إيطاليا ضد إنجلترا

وكانت المباراة بين المنتخبين أُقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نادي نابولي الإيطالي في جنوب إيطاليا.

إيطاليا ضد إنجلترا

وبعد غدٍ، سيلعب المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الأوكراني في الجولة الثانية، بينما يلعب المنتخب الإيطالي ضد منتخب مالطا في الجولة الثانية أيضًا بعد غدٍ.

إيطاليا ضد إنجلترا

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