سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا

كشفت شرطة العاصمة السويسرية برن أن قطارين إقليميين خرجا عن سكّتيهما اليوم الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر؛ ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص شمال الكانتون.

تفاصيل الحادث

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك، بأن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16.30 (14.30 توقيت جرينتش) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأردفت فلورينا شينك أن تدخلات طواقم الإنقاذ، الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء، مستمرة.

وبحسب المعلومات المتاحة، خرجت العربات الخلفية لقطار الأول عن مسارها، بينما خرجت العربة في القطار الآخر عن مسارها على بعد حوالي 40 كيلومترًا.