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مطالبات باتخاذ عقوبة ضد من غشه

سقوط سقف فيلا أثناء نوم مواطن: كنا هنروح فيها

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
سقوط سقف فيلا أثناء نوم مواطن: كنا هنروح فيها
المواطن - فريق التحرير

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نشر الخبير العقاري عسكر الميموني، مقطع فيديو يوثق سقوط سقف أثناء نوم مواطن وأسرته، لكن الله ستر ولم يصاب أحد بأذى.

ورصد الفيديو تساقط السقف بأكمله على الأرض والفرش والسرير، وقال المواطن: “الله ستر اليوم كنا هنروح فيها وإحنا نايمين السقف طاح وبغينا نروح فيها”.

عقوبة ضد الغش

وأبدى رواد موقع “تويتر” انزعاجهم من هذا الفيديو، مطالبين باتخاذ عقوبة ضد من غش الرجل، فقال أحد المغردين: “الله لا يبارك في اللي غشه ولا يبارك لكل عقاري يغالي في الأسعار”.

وأضاف مغرد آخر: ” المفروض من بنى فلل الكراتين وتضرر المالك لها أحكام: وهي الحكم بالقتل إذا مات أحد بالفيلا، إذا أصيب أحد يتم دفع تعويض للشخص ويتكفل بالإصلاح، إذا كانت في الفيلا مشكلة يتم إعادة قيمتها”.

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