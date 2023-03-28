سقوط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
سقطت طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق دون وقوع إصابات، وفقًا لقناة العربية عاجل.
وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء، قرارًا بالقبض علي أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان لها، أن قاضي محكمة تحقيق الناصريـة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمرًا باستقدام قائم مقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة الدواية عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثًا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلًا عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائم مقاميَّة القضاء.
وأوضحت الهيئة أن القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقًا لأحكام المادة (331) من ق. ع. ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته.