سقوط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق

سقطت طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق دون وقوع إصابات، وفقًا لقناة العربية عاجل.

ارتكاب مخالفات

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء، قرارًا بالقبض علي أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان لها، أن قاضي محكمة تحقيق الناصريـة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمرًا باستقدام قائم مقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة الدواية عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثًا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلًا عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائم مقاميَّة القضاء.

وأوضحت الهيئة أن القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقًا لأحكام المادة (331) من ق. ع. ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته.