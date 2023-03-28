Icon

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله Icon اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف Icon رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون وقوع إصابات

سقوط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
سقوط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقطت طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق دون وقوع إصابات، وفقًا لقناة العربية عاجل.

ارتكاب مخالفات

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء، قرارًا بالقبض علي أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان لها، أن قاضي محكمة تحقيق الناصريـة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمرًا باستقدام قائم مقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة الدواية عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثًا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلًا عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائم مقاميَّة القضاء.

وأوضحت الهيئة أن القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقًا لأحكام المادة (331) من ق. ع. ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم