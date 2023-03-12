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في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

سقوط فولهام ضد آرسنال بثلاثية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
سقوط فولهام ضد آرسنال بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة فولهام ضد آرسنال اليوم بفوز نادي آرسنال بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

فولهام ضد آرسنال

وكان آرسنال افتتح التسجيل في الدقيقة الـ21 عبر اللاعب جابرييل ماجاليس، ثم بعدها بـ 5 دقائق أضاف اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني للجانرز .

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تمكن النرويجي مارتن أوديجارد من إحراز الهدف الثالث لـ آرسنال لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة فولهام ضد آرسنال، ظل آرسنال محافظًا على تفوقه بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 66 نقطة في الصدارة بفار5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد نادي فولهام عند 39 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فولهام ضد آرسنال

نتائج مباريات الجولة الـ27

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بخسارة ليفربول أمام بورنموث بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على برينتفورد بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع برايتون بهدفين لكل فريق، وفاز توتنهام هوتسبير على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدف، بينما فاز تشيلسي على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بهدف دون رد.

بينما في مباريات اليوم، فاز آرسنال على فولهام بثلاثية دون رد، وتعادل مانشستر يونايتد بدون أهداف مع ساوثهامبتون، وتعادل وست هام يونايتد مع أستون فيلا بهدف لكل فريق، وتُقام حاليًا مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون.

فولهام ضد آرسنال

 

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