سقوط قتلى في زلزال الإكوادور العنيف

أعلنت الإكوادور سقوط قتلى، بعدما ضرب زلزال قوي المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن الإكوادور، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وإصابة آخرين وتدمير منازل ومبان عدة.

#Update: Just in – Reports that multiple buildings in #Ecuador have collapsed and have been damaged, after an huge 6.7 magnitude of an #earthquake shook the region. pic.twitter.com/hlRc3neOjb — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 18, 2023

قوة الزلزال

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.

قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة غواياكيل، فيما دعا الرئيس غييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على تويتر.

صدوع في منازل

سجلت السلطات صدوعاً في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للناس المذعورين وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.