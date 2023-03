سقوط قتلى في زلزال الإكوادور العنيف

أعلنت الإكوادور سقوط قتلى، بعدما ضرب زلزال قوي المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن الإكوادور، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وإصابة آخرين وتدمير منازل ومبان عدة.

#Update: Just in – Reports that multiple buildings in #Ecuador have collapsed and have been damaged, after an huge 6.7 magnitude of an #earthquake shook the region. pic.twitter.com/hlRc3neOjb

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 18, 2023