سكان حي نمار بالرياض بلا كهرباء وماء وتعليم!

روى عدد من سكان حي نمار بالرياض عن معاناتهم بعد 4 سنوات من استلام منازلهم مع انعدام الخدمات الأساسية للحياة كالكهرباء والماء.

فيديو | "كهرباء وماء وتعليم"

سكان "حي نمار" يبحثون عن حل لمشكلاتهم#الراصد pic.twitter.com/gMg6eAgKFH — الراصد (@alraasd) March 1, 2023

بدون خدمات

وقال أحد السكان خلال لقاء له مع برنامج الراصد، على قناة الإخبارية: إن هذه العمارة لم يدخلها الكهرباء ولا الماء، والعمارة متفردة.

فيما لفت مراسل القناة إلى أن الحي يفتقر لأبسط الخدمات، موضحًا أن رخص بناء المنازل صدرت قبل 4 سنوات، وبعد الانتهاء من البناء بدأت المعاناة.

طريق خطر

وأضاف المراسل: الوصول إلى الحي لم يكن سهلًا، حيث يوجد طريق واحد خطر جدًّا، كما أن الحي لا يوجد به مدارس.

بدوره قال بداح السبيعي– أحد السكان-: إنه ينتظر الكهرباء منذ 4 سنوات، وحتى الآن لم يتم توصيل الكهرباء، وأضاف مواطن آخر، أن العمارة التي يسكن فيها لا توجد بها كهرباء ومتضرر من هذا الأمر بشكل كبير.

أقرب مدرسة

وأردف مواطن أن أقرب مدرسة لهم تقع على بعد 30 كيلومترًا، لافتًا إلى أنهم تقدموا بطلبات لإنشاء مدرسة دون جدوى.