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تضررت المنطقة من الزلزال الأخير

سكان مدينة تركية استيقظوا فوجدوا أنفسهم في البحر

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
سكان مدينة تركية استيقظوا فوجدوا أنفسهم في البحر
المواطن - فريق التحرير

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غمرت المياه شوارع مدينة الإسكندرونة في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه البحر ليلًا، علمًا بأن المنطقة هي من بين أكثر المناطق تضررًا من الزلازل المدمرة الأخيرة.

وقالت صحيفة يني شفق: استيقظ سكان مدينة الإسكندرونة فوجدوا أنفسهم يعيشون في البحر، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر، كما غمرت المياه الشوارع في منطقة تشاي الصغيرة، وحدثت فيضانات في المحلات التجارية والمنازل، وأيضًا تعطلت حركة المرور بسبب إغلاق الشوارع التي غمرتها المياه.

سكان مدينة تركية استيقظوا فوجودا أنفسهم في البحر

فيضانات تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، أنه فُقد عشرات الأشخاص نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا وقد وصلت المياه إلى الطابق الأرضي لأحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد (آفاد) إن جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين في المباني مازالت جارية بمشاركة غواصين وقوارب، مؤكدة على أن أكثر من 100 مليمتر لكل متر مربع من الأمطار سقطت في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

سكان مدينة تركية استيقظوا فوجودا أنفسهم في البحر

كارثة القرن

ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير الماضي، بفاصل 9 ساعات في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا، ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه كارثة القرن، حيث لقي ما يقرب من 50000 شخص مصرعهم نتيجة للحادث.

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