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تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان

سكني : نحو 21 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
سكني : نحو 21 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام
المواطن - واس

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كشف برنامج “سكني” عن استفادة 7510 أسر سعودية في شهر فبراير الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يُتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 10,218 أسرة سعودية، ليصل بذلك عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام إلى 17,519 أسرة.

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 20,726 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

باقات دعم اختيارية

ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، حيث تمنح هذه الباقات للمستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، حيث تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

خدمات للمستفيدين

ويُقدم “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين، حيث تم تقديم 194,297 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “تويتر”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط (هنا)، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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