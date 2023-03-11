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رمز عشق وولاء من كل مسلم

سلام العلم اعتزاز وشموخ في تحية عسكرية

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
سلام العلم اعتزاز وشموخ في تحية عسكرية
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يبرز التحية العسكرية للعلم، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق 11 مارس من كل عام.

وأظهرت بداية الفيديو تحية العلم العسكرية، التي تعكس الاعتزاز والشموخ لهذا العلم الذي يبرز العراقة والأصالة.

عشق وولاء

وقال الرائد علي القحطاني مدير معهد التدريب العسكري بالأمن العام “إن علم المملكة العربية السعودية هو رمز عشق وولاء لراية التوحيد من كل مسلم سكن المعمورة وهو رمز لكل مواطن سعودي”.

وأضاف القحطاني أن التحية العسكرية تؤدى للعلم الوطني من قبل العسكريين في حال مرور العلم للاستعراض العسكري أو أثناء عملية رفعه أو إنزاله من على السواري.

مجموعة العلم

وعن مجموعة العلم الوطني السعودي، لفت إلى أنه يجب أن يحمله ضابط، ويتشرف 3 من ضباط صف أو جنود بحراسة العلم، وتكون مواقعهم على يمين ويسار وخلف العلم الوطني.

وتابع القحطاني: “دخول مجموعة العلم الوطني يبدأ بأن يحتل العلم الوطني المكان المخصص له خارج ميدان الاستعراض، وبعد ذلك يعطى إيعاز من قائد طابور العرض العسكري بسلام العلم، سلام خذ، وتعزف الموسيقى سلام العلم”.

وأضاف أن العلم يأخذ طريقه من بداية الجهة اليمنى للوحدات العسكرية المستعرضة للميدان حتى يصل إلى مكانه المحدد في منتصف طابور الاستعراض مواجهًا للمنصة الرئيسية، وعند وقوف مجموعة العلم يعطي قائد العرف جنبًا سلاح”.

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