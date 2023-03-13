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يتزامن ذلك مع استمرار تقدم قوات بوتين

سلطات زابوريجيا الروسية تلغي تدريس الأوكرانية كلغة إجبارية

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
سلطات زابوريجيا الروسية تلغي تدريس الأوكرانية كلغة إجبارية
المواطن - فريق التحرير

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تتجه السلطات الروسية في زابوريجيا إلى إلغاء تدريس اللغة الأوكرانية كلغة إجبارية بداية من 1 سبتمبر المقبل، حيث قالت إلينا شابوروفا، وزيرة التعليم والعلوم الموالية لروسيا في منطقة زابوروجيا، اليوم الاثنين، إن الآباء سيكون لديهم الخيار على اختيار اللغة الروسية أو الأوكرانية التي سيتعلمها أطفالهم كلغة أم.

وأشارت الوزيرة إلى أن بعض الأطفال يرغبون في دراسة اللغة الروسية كلغة أم، وسيكون لديهم 9 ساعات من اللغة والأدب الروسي، ولن يكون هناك أي مواد أدبية باللغة أوكرانية على الإطلاق.

سلطات زابوريجيا الروسية تلغي تدريس الأوكرانية كلغة إجبارية

 ضم 4 مناطق أوكرانية

ويُذكر أنه في 30 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسميًا إلى بلاده، وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكدًا أن هذا القرار حسم نهائيًا.

ووعد بوتين حينها بإعادة إعمار تلك المدن لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان. وأكد أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روسًا.

سلطات زابوريجيا الروسية تلغي تدريس الأوكرانية كلغة إجبارية

تطورات معركة باخموت

أدى التقدم الروسي التدريجي والعدد الكبير من الضحايا الأوكرانيين إلى إثارة الحديث عن انسحاب من مدينة باخموت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا التي دمرتها شهور من القتال، لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن الخسائر الروسية في باخموت أسوأ من خسائرهم، وأشاروا إلى أنهم سيتبعون استراتيجية استنزاف الجيش الروسي قبل الهجوم المضاد الأوكراني المخطط له في الربيع.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن قبضة الجيش الأوكراني على المدينة كانت ضعيفة وأن القوات الروسية تحقق مكاسب جديدة.

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