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مؤكدًا على أن اللاعب لم يكن مفيدًا للراقي في مباراة نجران

سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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قال الناقد الرياضي والمحلل الكروي سلطان خميس إن نجاح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في إيقاف مجاملته للاعب هيثم عسيري في مباراة الأهلي ونجران، ساهم في فوز الراقي بثنائية دون رد اليوم.

وتحدث سلطان خميس بعد المباراة قائلًا للقنوات الرياضية السعودية: “إيقاف المدرب موسيماني لمجاملة اللاعب هيثم عسيري ساهم في فوز الأهلي، أداء اللاعب كان عشوائيًا اليوم، عليه أن يُراجع نفسه”.

وأضاف خميس: “حماس وروح الأهلي تغيرا في الشوط الثاني وطرد أحد لاعبي نجران كان له مفعول السحر في فوز الراقي”.

الأهلي ونجران

وتابع خميس: ” الراقي يحتاج إلى 10 نقاط للصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين”.

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