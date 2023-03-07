سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي

قال الناقد الرياضي والمحلل الكروي سلطان خميس إن نجاح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في إيقاف مجاملته للاعب هيثم عسيري في مباراة الأهلي ونجران، ساهم في فوز الراقي بثنائية دون رد اليوم.

سلطان خميس: حماس وروح #الأهلي تغيرا في الشوط الثاني، طرد #نجران وإيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهما في حسم المباراة، بقي على الصعود 10 نقاط.#نجران_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/WQcrBq1lYs — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2023

وتحدث سلطان خميس بعد المباراة قائلًا للقنوات الرياضية السعودية: “إيقاف المدرب موسيماني لمجاملة اللاعب هيثم عسيري ساهم في فوز الأهلي، أداء اللاعب كان عشوائيًا اليوم، عليه أن يُراجع نفسه”.

وأضاف خميس: “حماس وروح الأهلي تغيرا في الشوط الثاني وطرد أحد لاعبي نجران كان له مفعول السحر في فوز الراقي”.

وتابع خميس: ” الراقي يحتاج إلى 10 نقاط للصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين”.