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مشيدًا بأداء اللاعبين في المباراة

سلطان مندش: عدم استغلال الفرص سبب خسارتنا

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
سلطان مندش: عدم استغلال الفرص سبب خسارتنا
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، سلطان مندش أن عدم استغلال الفرص سبب الخسارة أمام الاتحاد، وتوديع منافسات كأس الملك.

خسارة الفيحاء بركلات الترجيح

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4\3.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

سلطان مندش يُعلق على الخسارة

وعلق سلطان مندش قائلًا: “الحمد لله على كل حال، مبروك للاتحاد وهارد لك لنا، مباراة خروج مغلوب وبصراحة قدمنا كل ما بوسعنا أمام الاتحاد، وطبقنا تعليمات المدرب فوك رازوفيتش داخل الملعب”.

وتابع خلال تصريحاته لقناة SSC: “الحظ عنوان ضربات الترجيح، وزملائي اللاعبون لم يقصروا في المباراة، بين الشوطين المدرب فوك رازوفيتش تحدث معنا وكان سعيدًا بسبب أدائنا في الشوط الأول”.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وأضاف سلطان مندش: “وطالب رازوفيتش بالاستمرار بنفس الأداء في الشوط الثاني من أجل التسجيل، سنحت لنا أكثر من فرصة بالشوط الثاني لكننا لم نستغلها، لكن الحمد لله وبإذن الله نعوض ما حدث في مبارياتنا المقبلة بالدوري”.

واختتم سلطان مندش تصريحاته قائلًا: “عدم استغلال الفرص التي أتيحت لنا وتحويلها لأهداف سبب خسارتنا وخروجنا من كأس الملك”.

الفيحاء والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA
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