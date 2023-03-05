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رأس تحرير الاقتصادية والشرق الأوسط وحصل على وسام الملك عبد العزيز

سلمان الدوسري .. زميل المهنة وزيراً للإعلام

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
سلمان الدوسري .. زميل المهنة وزيراً للإعلام
المواطن - فريق التحرير

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صدر أمر ملكي كريم، اليوم الأحد، بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، ما يعكس ثقة القيادة الرشيدة فيه بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، شغل خلالها العديد من المناصب الإعلامية الرفيعة.

سيرة سلمان الدوسري

والمعروف أن سلمان بن يوسف بن علي الدوسري إعلامي وكاتب له مقال ثابت في صحيفة “الشرق الأوسط”، وهو خريج الإدارة والاقتصاد، وقد بدأ حياته المهنية عام 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، حيث أصبح مراسلًا في صحيفة الاقتصادية، ثم صحيفة الشرق الأوسط.

واستمر الدوسري بالعمل في المجموعة حتى تولى منصب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في 2011، ثم رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط في 2014، كما تولى رئاسة تحرير مجلة “المجلة” التي تصدر شهريًا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي مايو 2021، منحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

حوارات مع مسؤولين

وأجرى الدوسري عددًا من الحوارات مع عدد من صناع القرار والمسؤولين العرب ومن ضمنهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات، ويوسف بن علوي بن عبد الله وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني السابق، والشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين السابق، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني.

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