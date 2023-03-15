سلمان الفرج أبرز الغائبين عن المنتخب السعودي

أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا، وشهدت غياب نجم الهلال، سلمان الفرج.

غياب سلمان الفرج

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا في جدة خلال الفترة من 20 وحتى 28 مارس، تزامنًا من أيام فيفا، حيث سيلعب وديًا ضد فنزويلا يوم 25، ثم يُلاقي بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته، وستُقام المواجهتان على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وأثار غياب سلمان الفرج حالة من الجدل، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة رينارد، خاصة أنه عاد للمشاركة خلال الفترة الماضية، ونجح في استعادة بريقه مع الهلال، وكانت تتوقع الجماهير تواجده.

وتفاعلت الجماهير مع قائمة المنتخب السعودي عبر موقع “تويتر”، وكتب عبدالمجيد: “غياب سلمان الفرج القائد الفذ راح يأثر على باقي اللاعبين وما يعرفون يلعبون بالمنتخب بدونه”، وكتب معتز: “وين الأسطورة سلمان الفرج؟.. هل طلب مدرب الهلال بإراحة لاعبيه سبب في عدم استدعائه!”.

وعلق الكاتب سلطان الزايدي قائلًا: “ما توقعت استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب، في كأس العالم كان مصابًا وبذلوا مجهودًا كبيرًا حتى يلعب لو مباراة، والآن هو جاهز صحيًا وبدنيًا وفنيًا بدليل مباراة أمس ويتم استبعاده!.. كيف يفكر هيرفي رينارد؟!”.

قائمة المنتخب السعودي

وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.

كما ضمت قائمة المنتخب السعودي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان وهارون كمارا.