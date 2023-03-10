سلمان الفرج أول لاعب يتجاوز الـ13 ألف تمريرة

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يُقدم النجم سلمان الفرج تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحقق رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وشارك سلمان الفرج صاحب الـ33 عامًا، بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، وخطف الأنظار بمستواه اللافت وتمريراته المميزة.
وأوضح حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان الفرج أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة، يتخطى حاجز الـ13 ألف تمريرة، حيث مرر الكرة 13 ألف و217 تمريرة.
ولعب التعاون ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.